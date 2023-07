DÉMONSTRATION DE SCHLITTAGE 83 route de Vologne La Bresse, 20 juillet 2023, La Bresse.

La Bresse,Vosges

Au cœur de la forêt vosgienne, descente de bois de chauffage à l’ancienne à l’aide d’une schlitte, traîneau où les seuls freins sont le poids de l’homme et la force de ses jambes : c’est impressionnant ! Durée : environ 1 heure. Prévoir chaussures de randonnée ou baskets. Annulation en cas de mauvais temps.. Tout public

Jeudi 2023-07-20 17:45:00 fin : 2023-07-20 . EUR.

83 route de Vologne Parking du Couarôge

La Bresse 88250 Vosges Grand Est



In the heart of the Vosges forest, old-fashioned descent of firewood with the help of a schlitte, a sled where the only brakes are the weight of the man and the strength of his legs: it’s impressive! Duration: about 1 hour. Bring hiking boots or sneakers. Cancellation in case of bad weather.

En pleno bosque de los Vosgos, baje en schlitte, un trineo donde los únicos frenos son el peso del hombre y la fuerza de sus piernas, para recoger leña a la antigua usanza: ¡es una experiencia impresionante! Duración: 1 hora aproximadamente. Llevar botas de montaña o zapatillas deportivas. Cancelado en caso de mal tiempo.

Im Herzen des Vogesenwaldes können Sie Brennholz auf traditionelle Weise mithilfe einer Schlitte, einem Schlitten, bei dem die einzigen Bremsen das Gewicht des Mannes und die Kraft seiner Beine sind, hinunterfahren: beeindruckend! Dauer: ca. 1 Stunde. Wanderschuhe oder Turnschuhe mitbringen. Absage bei schlechtem Wetter.

Mise à jour le 2023-07-05 par OT COMMUNAUTAIRE DE LA BRESSE HAUTES VOSGES