Soirée Concert BBQ 83 Route de Cabourg Merville-Franceville-Plage, 15 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

C’est l’été, musique et barbecue au programme au restaurant le relais ! Le groupe Zebra 3 vous fera danser sur ses reprises de rock !

Repas sur réservation. Entrée libre pour le concert..

2023-07-15 fin : 2023-07-15 . .

83 Route de Cabourg Restaurant Le Relais

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



It’s summertime, with music and barbecues on the program at Restaurant Le Relais! The Zebra 3 band will have you dancing to their rock covers!

Reservations required for meals. Free admission for the concert.

En verano, música y barbacoas en el restaurante Relais El grupo Zebra 3 te hará bailar con sus versiones de rock

Reserva obligatoria para las comidas. Entrada gratuita para el concierto.

Es ist Sommer, Musik und Grillen stehen im Restaurant le relais auf dem Programm! Die Band Zebra 3 wird Sie zu ihren Rock-Covers zum Tanzen bringen!

Essen auf Vorbestellung. Freier Eintritt für das Konzert.

Mise à jour le 2023-07-10 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité