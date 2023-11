Réveillon de la Saint-Sylvestre à L’EXPERIENCE 83 Place Drouet d’Erlon Reims, 1 décembre 2023, Reims.

Reims,Marne

Finissez l’année 2023 en beauté !

Pour le Réveillon de la Saint Sylvestre, le Chef vous a préparé un menu au restaurant tout en finesse et gourmandise

Entrée :

Foie gras brûlé du chef au Ratafia de la “MAISON MOUTARD” chutney pomme poire et sa briochette dorée

Ou

Gyosa de langoustine et potiron à la badiane, bisque de crustacés flambée au cognac

Plat :

Filet de boeuf rôti au beurre demi-sel, jus Périgueux écrasé parmentier à la truffe fraîche et poêlée de légumes d’hiver

Ou

Filet de turbot juste grillé mousseline de légumes retrouvés, émulsion douce au yuzu

Dessert :

The last treat of the year

MENU A EMPORTER :

Commandes à passer avant le 25 décembre 15h00

Retrait des commandes le 31 décembre avant 15h00

Informations et réservations au 03 26 85 89 07.

Réservation obligatoire avec règlement à la réservation. Dans la limite des stocks disponible.

2023-12-25 fin : 2023-12-31 . .

83 Place Drouet d’Erlon LEXperience

Reims 51100 Marne Grand Est



End 2023 on a high note!

For New Year’s Eve, our Chef has prepared a gourmet menu for you at the restaurant

First course:

Chef’s foie gras brûlé with Ratafia from ?MAISON MOUTARD? apple-pear chutney and golden briochette

Or

Gyosa of langoustine and pumpkin with star anise, shellfish bisque flambéed in cognac

Main course :

Roast fillet of beef with semi-salted butter, Périgueux jus crushed parmentier with fresh truffle and pan-fried winter vegetables

Or

Grilled turbot fillet, mousseline of rediscovered vegetables, sweet yuzu emulsion

Dessert :

The last treat of the year

TAKEAWAY MENU :

Orders to be placed before 3:00 pm on December 25

Orders to be collected by 3:00 pm on December 31st

Information and reservations on 03 26 85 89 07.

Reservations required with payment on booking. While stocks last

¡Termina 2023 con estilo!

Para Nochevieja, el Chef te ha preparado un menú gourmet en el restaurante

Entrantes :

Brûlé de foie gras del Chef con Ratafía de la « MAISON MOUTARD » chutney de manzana y pera y briochette dorada

O

Gyosa de cigalas y calabaza con anís estrellado, bisque de marisco flambeado al coñac

Plato principal

Solomillo de buey asado con mantequilla semisalada, jugo de Périgueux, parmentier con trufas frescas y verduras de invierno a la sartén

O

Filete de rodaballo a la plancha, mousseline de verduras redescubiertas, emulsión dulce de yuzu

Postre :

El último capricho del año

MENÚ PARA LLEVAR :

Pedidos antes de las 15h del 25 de diciembre

Recogida de pedidos antes de las 15.00 horas del 31 de diciembre

Información y reservas en el 03 26 85 89 07.

Reserva obligatoria con pago en el momento de la reserva. Hasta agotar existencias

Beenden Sie das Jahr 2023 mit einem guten Gefühl!

Für den Silvesterabend hat der Chefkoch ein Menü im Restaurant mit viel Finesse und Feinschmeckerei für Sie zubereitet

Vorspeise :

Gebrannte Gänseleber des Küchenchefs mit Ratafia aus der « MAISON MOUTARD?

Oder

Langustinen- und Kürbis-Gyosa mit Sternanis, Krustentier-Bisque flambiert mit Cognac

Gericht :

Gebratenes Rinderfilet in Halbsalzbutter, Jus Périgueux zerdrücktes Parmentier mit frischen Trüffeln und Wintergemüsepfanne

Oder

Steinbuttfilet, gerade gegrillt, Mousseline aus wiedergefundenem Gemüse, süße Yuzu-Emulsion

Dessert :

The last treat of the year

MENÜ ZUM MITNEHMEN :

Bestellungen müssen vor dem 25. Dezember 15.00 Uhr aufgegeben werden

Abholung der Bestellungen am 31. Dezember vor 15.00 Uhr

Informationen und Reservierungen unter 03 26 85 89 07.

Obligatorische Reservierung mit Zahlung bei der Reservierung. Solange der Vorrat reicht

