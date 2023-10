Les Conférences de M. Meynier 83 Avenue du 8 Mai 1945 Toulenne, 4 novembre 2023, Toulenne.

Toulenne,Gironde

U.T.L. Université du Temps Libre Arts et Découvertes de la Vallée du Ciron et proche Garonne et la Mairie de Toulenne vous présentent Les Conférences de M. Meynier.

La Seconde Guerre Mondiale.

Le thème du jour : Les ports artificiels « Mulburries » installés en Normandie en juin 1944.

Prochaines conférences en janvier, mars et mai..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 18:00:00. EUR.

83 Avenue du 8 Mai 1945 Espace Culturel

Toulenne 33210 Gironde Nouvelle-Aquitaine



U.T.L. Université du Temps Libre Arts et Découvertes de la Vallée du Ciron et proche Garonne and the Mairie de Toulenne present Les Conférences de M. Meynier.

The Second World War.

Today’s theme: The « Mulburries » artificial harbors installed in Normandy in June 1944.

Next lectures in January, March and May.

La U.T.L. Université du Temps Libre Arts et Découvertes de la Vallée du Ciron et proche Garonne y el Ayuntamiento de Toulenne presentan Les Conférences de M. Meynier.

La Segunda Guerra Mundial.

El tema del día: Los puertos artificiales « Mulburries » instalados en Normandía en junio de 1944.

Próximas conferencias en enero, marzo y mayo.

U.T.L. Université du Temps Libre Arts et Découvertes de la Vallée du Ciron et proche Garonne und die Mairie de Toulenne präsentieren Ihnen Les Conférences de M. Meynier.

Der Zweite Weltkrieg.

Das Thema des Tages : Die künstlichen Häfen « Mulburries », die im Juni 1944 in der Normandie installiert wurden.

Nächste Vorträge im Januar, März und Mai.

