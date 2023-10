Concert Al dente – Duo Atlantico 83 Avenue du 8 Mai 1945 Toulenne, 21 octobre 2023, Toulenne.

Toulenne,Gironde

Deux concerts en une seule et même soirée !

Al dente et leur répertoire de chansons italiennes, puis, en deuxième partie de soirée, le Duo Atlantico : guitare et trompette viennent trouver une harmonie dans un répertoire varié allant du jazz à la biguine, en passant par la cumbia.

Ouvert à toutes et tous..

83 Avenue du 8 Mai 1945 Espace Culturel

Two concerts in one evening!

Al dente and their repertoire of Italian songs, then, in the second half of the evening, the Duo Atlantico: guitar and trumpet find harmony in a varied repertoire ranging from jazz to biguine and cumbia.

Open to all.

Dos conciertos en una noche

Al dente y su repertorio de canciones italianas, luego, en la segunda mitad de la velada, el Dúo Atlántico: guitarra y trompeta encuentran la armonía en un repertorio variado que va del jazz a la biguine, pasando por la cumbia.

Abierto a todos.

Zwei Konzerte an einem Abend!

Al dente und ihr Repertoire an italienischen Liedern, dann, im zweiten Teil des Abends, das Duo Atlantico: Gitarre und Trompete finden eine Harmonie in einem vielfältigen Repertoire, das von Jazz über Cumbia bis hin zu Biguine reicht.

Offen für alle.

