CONCERT – UN APRÈS-MIDI FESTIF À OLRY 83 avenue de Strasbourg Nancy, 30 septembre 2023, Nancy.

Nancy,Meurthe-et-Moselle

Concerts de musiques des Balkans, pop musiques, variété française et internationale et percussions africaines avec comme invités :

Balkan World Music

Pape MBAYE

Lina BIJOU

Buvette et petite restauration sur place dans une ambiance champêtre et décontractée.

Au programme :

14h00 : accueil du public par l’Avenue de Strasbourg et le Boulevard Lobau.

14h30 : Balkan World Music

15h45 : Pape MBAYE

17h00 : Lina BIJOU

18h00 : fin de l’événement

Vous seront proposés sur place :

– un stand de glaces, de sucré et de salé

– un stand Buvette avec boissons chaudes et fraîches

– des surprises pour les enfants

Venez comme vous êtes et en famille !. Tout public

Samedi 2023-09-30 14:00:00 fin : 2023-09-30 18:00:00. 0 EUR.

83 avenue de Strasbourg Parc Olry

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Concerts of Balkan music, pop music, French and international variety and African percussion with guests :

Balkan World Music

Pape MBAYE

Lina BIJOU

Refreshments and snacks on site in a relaxed, country-style atmosphere.

Program:

2:00 pm: public welcome on Avenue de Strasbourg and Boulevard Lobau.

2.30pm: Balkan World Music

3:45pm: Pape MBAYE

5:00 pm: Lina BIJOU

6:00 pm: end of the event

You’ll find on site

– an ice-cream, sweet and savoury stand

– a refreshment stand with hot and cold drinks

– surprises for children

Come as you are, with your family!

Conciertos de música balcánica, música pop, variedades francesas e internacionales y percusión africana con invitados :

Músicas del mundo de los Balcanes

Pape MBAYE

Lina BIJOU

Refrescos y tentempiés in situ, en un ambiente campestre y relajado.

Programa:

14.00 h: Acogida del público en la avenida de Estrasburgo y el bulevar Lobau.

14.30 h: Músicas del mundo de los Balcanes

15.45 h: Pape MBAYE

17.00 h: Lina BIJOU

18.00 h: fin de la manifestación

Habrá

– un puesto de helados dulces y salados

– un puesto de refrescos con bebidas frías y calientes

– sorpresas para los niños

¡Ven como eres y con tu familia!

Konzerte mit Balkanmusik, Popmusik, französischer und internationaler Varietät und afrikanischer Perkussion mit Gästen :

Balkan World Music

Pape MBAYE

Lina BIJOU

Getränke und kleine Snacks vor Ort in einer ländlichen und entspannten Atmosphäre.

Auf dem Programm stehen:

14.00 Uhr: Empfang des Publikums über die Avenue de Strasbourg und den Boulevard Lobau.

14.30 Uhr: Balkan World Music

15.45 Uhr: Pape MBAYE

17.00 Uhr: Lina BIJOU

18.00 Uhr: Ende der Veranstaltung

Vor Ort werden Ihnen angeboten:

– ein Stand mit Eis, süßen und herzhaften Speisen

– ein Imbissstand mit heißen und kalten Getränken

– überraschungen für die Kinder

Kommen Sie so, wie Sie sind, und mit Ihrer Familie!

