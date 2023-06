CONCERT – UN APRÈS-MIDI FESTIF À OLRY 83 Avenue de Strasbourg Nancy, 9 juillet 2023, Nancy.

Le Comité des fêtes Saint-Pierre – René II – Bonsecours vous propose 3 groupes locaux de musiciens qui vont performer au parc Olry, aux sons de la Pop musique, Variété française et internationale, Flamenco et Musique des balkans, Percussions, Djembé.

Petite restauration et buvette sur place.

De nombreuses surprises…

N’oubliez surtout pas vos draps de sol et chaises de camping !. Tout public

Dimanche 2023-07-09 à 14:00:00 ; fin : 2023-07-09 18:00:00. 0 EUR.

83 Avenue de Strasbourg PARC OLRY

Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est



The Comité des fêtes Saint-Pierre – René II – Bonsecours is offering 3 local groups of musicians to perform at Parc Olry, to the sounds of Pop music, French and international variety, Flamenco and Balkan music, percussion and Djembé.

Snacks and refreshments on site.

Lots of surprises…

Don’t forget your sheets and camping chairs!

El Comité des fêtes Saint-Pierre – René II – Bonsecours propone a 3 grupos de músicos locales actuar en el Parc Olry, al son de la música Pop, la variedad francesa e internacional, el flamenco y la música balcánica, la percusión y el Djembé.

Aperitivos y refrescos in situ.

Muchas sorpresas…

No olvide sus sábanas y sillas de camping

Das Festkomitee Saint-Pierre – René II – Bonsecours bietet Ihnen drei lokale Musikgruppen an, die im Parc Olry zu den Klängen von Popmusik, französischem und internationalem Liedgut, Flamenco und Balkanmusik, Percussion und Djembé auftreten werden.

Kleine Snacks und Getränke vor Ort.

Zahlreiche Überraschungen …

Vergessen Sie auf keinen Fall Ihre Bettlaken und Campingstühle!

