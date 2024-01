Lola Vegas & Friends (Drag Show) 83 allée Germaine Taillferre Mâcon, jeudi 25 janvier 2024.

Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2024-01-25 19:30:00

fin : 2024-01-25

Pour bien débuter l’année c’est le retour ton Drag Show mensuel favori !

Si tu n’étais pas présent.e lors des précédentes soirées on te résume l’esprit de la soirée en une phrase : Lola Vegas vient accompagnée ses ami.es pour t’en mettre plein les mirettes ! Si tu aimes les show Drag et que tu es fan de Drag Race, cette soirée est faite pour toi ! Tu peux aussi venir par curiosité bien entendu !

Ramène tes copaings et sors les paillettes ça va briller !

Entrée gratuite sans réservation dans la limite des places disponibles.

83 allée Germaine Taillferre Matilda

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



