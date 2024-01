Nuit de la lecture avec Diofel (textes slamés) 83 allée Germaine Taillferre Mâcon, vendredi 19 janvier 2024.

Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 19:30:00

fin : 2024-01-19 01:00:00

Tu ne connais pas encore Les Nuits de la Lecture ? C’est un évènement créé par le Centre National du Livre en 2017 et auquel le Matilda à l’honneur de participer pour la première fois.

En partenariat avec la Bibliothèque de Saône et Loire, nous te proposons un spectacle de textes slamés de Diofel .

DIOFEL

Viens t’assoir dans nos canapés et navigue à travers l’univers de Diofel. Pour son nouveau projet « Coeur de poète », l’artiste s’accompagne d’Electrik Whispers à la guitare et aux machines. Tout commence en 2009 lorsqu’il lance la soirée de poésie « Vendredi slam » au Sénégal ; précurseur du slam en Afrique, il participe ensuite à plusieurs rencontres internationales. De la poésie slamée, inspirée du mouvement spoken word des années 80, pronant l’acception de soi, le courage et l’amour des choses bien faites. Viens te régaler de ce nouveau style que Matilda accueille avec plaisir entre ses murs.

Ouverture des portes : 19h30. Spectacle gratuit à 21h.

Réservation conseillée – jauge limitée.

Bar / Restauration sur place

EUR.

83 allée Germaine Taillferre Matilda

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



