Ping Pong Théorie #3 83 allée Germaine Taillferre Mâcon, jeudi 18 janvier 2024.

Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-18 19:00:00

fin : 2024-01-18 21:00:00

PING-PONG THÉORIE : le débat animé pour l’égalité. En partenariat avec les Femmes Solidaires de Mâcon.

Tous les deux mois, nous t’invitons à participer à cette table ronde au Matilda.

Après deux éditions sur les grands noms qui ont marqué l’histoire du féminisme et le stéréotype « Liste à la mère Noel », pour cette nouvelle rencontre le thême choisi sera : « La construction des clichés à travers les contes – De la tradition orale aux contes merveilleux littéraires ».

Cette soirée est ouverte à toutes & tous. Curieux.se ou initié.e, tu as envie d’en savoir plus, tu te sens concerné.e par le sujet ou tu as envie de rencontrer d’autres personnes qui le sont, rejoins-nous !

Accueil des participant.e.s dès 19h – Débat de 19h30 à 20h30.

Bar / Restauration sur place

83 allée Germaine Taillferre Matilda

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



