Exposition Lisa Mazoyer 83 allée Germaine Taillferre Mâcon, jeudi 11 janvier 2024.

Mâcon Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-11

fin : 2024-02-04

Retrouvez l’exposition de Lisa MAZOYER au Matilda.

Pour l’occasion, un vernissage aura lieu le jeudi 11 janvier à 19h30.

En savoir plus sur l’artiste:

« À travers le dessin, la gravure, parfois la photographie et la sculpture, je m’interroge sur la relation que nous, les êtres humains, entretenons avec ce que nous nommons « la nature » . Les images et les objets que je fabrique dévoilent les connexions et l’interdépendance entre des mondes qui s’articulent, se mélangent, jusqu’à parfois se confondre. »

Vernissage de l’expo : jeudi 11 janvier à partir de 19h30. Entrée libre

EUR.

83 allée Germaine Taillferre Matilda

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2024-01-09 par Département 71/Direction Attractivité – Mission Tourisme (coordination)