Gatsby : les années folles 83 allée Germaine Taillferre Mâcon, 31 décembre 2023, Mâcon.

Mâcon Saône-et-Loire

Début : 2023-12-31 19:30:00

fin : 2023-12-31 02:00:00

Cap sur 2024 et cette fois on te permet d’éviter les discussions sans fin autour de l’éternelle question “Chez qui faire le réveillon?”. Viens passer ton changement d’année au Matilda ! On te propose une soirée ambiance Gatsby : les Années Folles. Et si Léonardo ne peut pas venir cette fois, la magie sera au rendez-vous et la nouvelle année commencera en beauté ! Viens faire un bond dans le temps, enfile ton smoking ou ta plus belle robe et prends-toi au jeu des années 20… Le champagne n’attend plus que toi !

Deux propositions s’offrent à toi :

– Viens dès 19h30 et profite d’un super repas concocté par Fred et son équipe, suivi d’un concert de My Gypsy Valentine et d’un dj set enflammé ! Remplis ton estomac de bons mets et ton esprit de bonne musique en famille ou entre copaings.

Au menu :

-Roulé de saumon mariné, chair de tourteaux, petits légumes et wasabi

-Paleron de bœuf cuit à basse température, jus aux aromates et kumquats confits, purée de carottes aux épices et pommes de terre

-Assiette de fromages

-Demie sphère de chocolat, mousse au chocolat Dulcey, sablé croustillant et coulis mangue

Tarif : 65€

Attention, places limitées / réservations fortement conseillées !

– Ou rejoins-nous dès 23h et réserve vite ta place pour terminer ta soirée en beauté avec le concert de My Gypsy Valentine et d’un dj set trop cool.

Tarif : 15€

MY GYPSY VALENTINE

Oublie 2023 le temps d’une soirée et laisse toi emporter dans les années folles avec My Gypsy Valentine. Viens danser dans l’ambiance feutrée d’un jazz club ou dans l’univers brillant du music-hall. Digne des plus grands orchestres de swing des années 30, le groupe te promet un set plein d’énergie et de joie de vivre ! Est ce qu’il y a une meilleure façon de passer un réveillon ?

+ un DJ Set des 70’s à nos jours afin de bien commencer l’année.

83 allée Germaine Taillferre Matilda

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



