Jingle Bell Rock 2 c’est parti, ta soirée de Noël la plus rock est de retour au Matilda ! On va te faire passer une chaude soirée malgré le temps froid de Décembre. Du rock, du rock, du rock avec Serpent, NI et Quai Bondy ! Et parce que ce n’est jamais assez, on te propose un DJ Set bien rock de Francis Kebab de Druids Records lui aussi pour bien terminer la soirée ! L’esprit de Noël arrive laisse toi emporter !

SERPENT

Comment ça tu ne connais pas encore SERPENT ? Au chant tu retrouveras Mathieu Lescop qui s’autorise une échappée de son projet éponyme. Pour l’occasion, il s’accompagne de la fine fleur des musiciens rock français que tu as déjà sûrement croisés sur la route avec d’autres groupes ! Post punk, post funk, post moderne, laisse-toi emporter par ce tourbillon rock. Des guitares qui cisaillent, une rythmique qui tranche et une voix convulsive… prends garde au Serpent la morsure n’est jamais loin !

NI

Ils sont de retour, criez le sur tous les toits ! Attendus comme le Messie – ce qui colle franchement au thème de Noël – NI revient avec “Fol Naïs” son nouvel album ! Avec un nom qui veut dire “Né Fou” en vieux français, rien d’étonnant quand on connaît les loustics ! Avec ce quatrième album, le débat est relancé : math rock, noise, métal, jazz ? Le groupe assume toujours autant être inclassable et de niche ! Sortez les bouchons, échauffez-vous et rejoignez-le devant de scène, ça va envoyer de la bûche (de Noël) !

QUAI BONDY

Si nous devions résumer Quai Bondy en une phrase : une ambiance Do It Yourself où s’entremêlent les guitares saturées, basse primaire et rythmique percutante. A la croisée du post-punk et du rock garage, le trio lyonnais a de l’énergie à revendre. Leurs compositions t’emporteront comme elles ont emporté le groupe sur les routes de France aux côtés de noms importants de la scène rock. Soyez à l’heure sur le Quai pour ne pas louper le train !

+ DJ Set : Pour que la soirée ne finisse jamais, laissez place à DJ Francis Kebab de Druids Records pour te faire danser sur une playlist bien choisie !

+ Restauration : pour cette soirée le chef te propose un burger montagnard : Steak haché, reblochon, lard grillé. Tu vas sentir les saveurs de Savoie dans ton palais

Ouverture des portes 19h30.

83 allée Germaine Taillferre Matilda

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté



