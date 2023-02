82ème fête des laboureurs Montélier Montélier Catégories d’Évènement: Drôme

82ème fête des laboureurs, 4 mars 2023, Montélier

2023-03-04 – 2023-03-06

Drome Montélier 13 chars défileront sur le thème des dessins animés des années 80.

Corso animé par Los Cailletos de Chabeuil, les Florentines, Péléno Parade et l’Echo de l’Argentière.

cdf.fauconnieres@hotmail.fr http://www.corso-fauconnieres.fr/

