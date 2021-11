82ème et 83ème Coupe de Noël en Rade de Genève Jardin Anglais, 18 décembre 2021, Genève.

82ème et 83ème Coupe de Noël en Rade de Genève

du samedi 18 décembre au dimanche 19 décembre à Jardin Anglais

La Coupe de Noël, élue meilleure manifestation sportive du canton de Genève en 2018 En 1934, ils étaient 9 ! Au fil du temps, l’événement a évolué et changé de parcours plusieurs fois. Mais cette compétition est devenue une manifestation incontournable pour Genève. Beaucoup de nageurs seront déguisés mais plusieurs champions seront présents pour gagner la Coupe. 100m de natation dans l’eau glaciale de la Rade le long du Jardin Anglais avec une température de l’eau entre 3 & 9°. Nous aurons cette année un nouveau record de participations avec déjà plus de 3’000 inscriptions. Il faut beaucoup de courage et chaque nageur devient exceptionnel. Le public est nombreux et les « givrés » sont applaudis à chaque passage. La fête à l’eau froide est populaire mais l’événement reste une course de natation ! Saviez-vous que cet événement est la plus vieille manifestation sportive du canton de Genève ? Les nombreux acteurs de la sécurité sont au rendez-vous et nous encadrons nos participants avec une grande expérience sous les ordres de la Brigade de la Navigation. Les organisateurs installeront à nouveau un « Village Coupe de Noël » au Jardin Anglais sur 2 jours. (Une première !) Tous nos concurrents se changeront sur le bateau « Le Genève » et participeront d’une manière conviviale à l’événement. De plus, les participants se mélangeront cette année avec le nombreux public du marché de Noël. Dès la sortie de l’eau, les nageurs recevront un thé bouillant ainsi qu’une médaille souvenir et pourront se rendre au jacuzzi géant pour se réchauffer. Ils auront ainsi le temps de saluer leur famille et amis après leur exploit.

Spectateurs entrées libres. Participants CHF 40.- pp

Rdv genevois incontournable de fin d’année, la Coupe de Noël réunit plus de 3’000 nageurs et nageuses (500 en compétition et 2’500 déguisés) qui bravent le froid en Rade de Genève. Que du bonheur !

Jardin Anglais Promenade du lac Genève centre



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-18T09:00:00 2021-12-18T15:45:00;2021-12-19T09:00:00 2021-12-19T15:30:00