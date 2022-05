82ème anniversaire de la ligne de démarcation, 26 juin 2022, .

82ème anniversaire de la ligne de démarcation

2022-06-26 12:00:00 – 2022-06-26 18:00:00

Défi mémoriel, instructif, formateur, physique et convivial.

Vivez des instants forts sur les lieux historiques de la ligne de démarcation en la parcourant dans les conditions comparables à celles de 1940.

Ateliers et expositions proposées dans les villes concernées (Vou, Ciran, Ligueil, Cussay, Descartes) avec repas possible à l’arrivée à Descartes.

Défi mémoriel, instructif, formateur, physique et convivial.

Vivez des instants forts sur les lieux historiques de la ligne de démarcation en la parcourant dans les conditions comparables à celles de 1940.

Ateliers et expositions à Vou, Ciran, Ligueil, Cussay, Descartes avec repas à l’arrivée.

aortouraine@gmail.com +33 6 72 39 13 47

Défi mémoriel, instructif, formateur, physique et convivial.

Vivez des instants forts sur les lieux historiques de la ligne de démarcation en la parcourant dans les conditions comparables à celles de 1940.

Ateliers et expositions proposées dans les villes concernées (Vou, Ciran, Ligueil, Cussay, Descartes) avec repas possible à l’arrivée à Descartes.

dernière mise à jour : 2022-05-16 par