Vide ta chambre 827 Rue Eugène Leroy Trélissac, 10 décembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

L’ Association des parents d’élèves de l’école des Maurilloux organise un vide-ta-chambre, le dimanche 10 décembre, de 10h à 16h au foyer socio-culturel de Trélissac.

Vente de jouets, livres, vêtements, articles de puériculture, décorations de chambre..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 16:00:00. EUR.

827 Rue Eugène Leroy

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Association des parents d’élèves de l’école des Maurilloux is organizing a « vide-ta-chambre », on Sunday December 10, from 10am to 4pm at the foyer socio-culturel in Trélissac.

Toys, books, clothes, childcare items and bedroom decorations for sale.

La Association des parents d’élèves de l’école des Maurilloux (Asociación de padres de alumnos de la escuela de Maurilloux) organiza una venta de garaje el domingo 10 de diciembre, de 10.00 a 16.00 horas, en el foyer socio-culturel de Trélissac.

Se venderán juguetes, libros, ropa, artículos de puericultura y decoración de dormitorios.

Die Elternvereinigung der Maurilloux-Schule organisiert am Sonntag, den 10. Dezember, von 10 bis 16 Uhr im soziokulturellen Heim in Trélissac einen Zimmerverkauf.

Verkauf von Spielzeug, Büchern, Kleidung, Kinderpflegeartikeln und Zimmerdekorationen.

Mise à jour le 2023-11-21 par OT de Périgueux