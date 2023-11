Concert de la Sainte-Cécile 827 Rue Eugène Leroy Trélissac, 25 novembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Samedi 25 Novembre

Concert de la Sainte-Cécile

Samedi 25 Novembre à 21h

au foyer socio-culturel de Trélissac

Organisé par la Jeunesse Musicale Trélissacoise

Ensemble musical de Trelissac et St Germain du Salembre,

sous la direction de Nicolas CAMINEL.

Entrée libre

Contact

06 33 34 17 70

Jeunesse Musicale Trélissacoise.

2023-11-25 fin : 2023-11-25 . EUR.

827 Rue Eugène Leroy Foyer Socio Culturel

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 25

Concert de la Sainte-Cécile

Saturday November 25th at 9pm

at the foyer socio-culturel in Trélissac

Organized by Jeunesse Musicale Trélissacoise

Musical ensemble from Trelissac and St Germain du Salembre,

under the direction of Nicolas CAMINEL.

Free admission

Contact

06 33 34 17 70

Jeunesse Musicale Trélissacoise

Sábado 25 de noviembre

Concierto de la Sainte-Cécile

Sábado 25 de noviembre a las 21:00 h

en el foyer socio-culturel de Trélissac

Organizado por la Jeunesse Musicale Trélissacoise

Conjunto musical de Trelissac y St Germain du Salembre,

dirigida por Nicolas CAMINEL.

Entrada gratuita

Contacto

06 33 34 17 70

Jeunesse Musicale Trélissacoise

Samstag, 25. November

Konzert der Heiligen Cäcilie

Samstag, 25. November um 21 Uhr

im soziokulturellen Foyer von Trélissac

Organisiert von der Jeunesse Musicale Trélissacoise

Musikensemble aus Trelissac und St Germain du Salembre,

unter der Leitung von Nicolas CAMINEL.

Freier Eintritt

Kontakt

06 33 34 17 70

Jeunesse Musicale Trélissacoise

