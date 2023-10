VIDE-GRENIERS 827 Rue Eugène Leroy Trélissac, 19 novembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Dimanche 19 Novembre

L’Association Culturelle Trélissacoise organise son traditionnel

VIDE-GRENIERS

spécial Jouets, Livres et Décorations de Noël

de 10h à 16h

au foyer socio-culturel de TRELISSAC

Pour s’inscrire apporter au moins 6 denrées alimentaires non périssables

ou produits d’Hygiène

au profit d’une association caritative

(exemple : huile, pâtes, café,

conserves de légumes ou de fruits

ainsi que des plats cuisinés,

produits d’hygiène,

petits pots pour bébé,

brosse à dents, dentifrice, couches….)

La réservation est obligatoire.

Le formulaire d’inscription est disponible

à l’accueil de la Mairie

ou

sur le site de la Ville :

>https://www.ville-trelissac.fr/wp-content/uploads/2023/10/FICHE-INSCRIPTION-vide-grenier-2023.pdf

Contact :

ACT- Véronique BOUNET

06 59 94 45 89.

2023-11-19 fin : 2023-11-19 16:00:00. .

827 Rue Eugène Leroy Foyer Socio Culturel

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Sunday, November 19

The Association Culturelle Trélissacoise organizes its traditional

GARDEN VACUUM

specializing in toys, books and Christmas decorations

from 10 am to 4 pm

at the TRELISSAC socio-cultural center

To register, bring at least 6 non-perishable food items

or hygiene products

for charity

(example: oil, pasta, coffee,

canned vegetables or fruit

as well as ready-made meals,

hygiene products,

baby food,

toothbrushes, toothpaste, diapers….)

Reservations are mandatory.

The registration form is available

at the Town Hall reception desk

or

on the town’s website:

>https://www.ville-trelissac.fr/wp-content/uploads/2023/10/FICHE-INSCRIPTION-vide-grenier-2023.pdf

Contact :

ACT- Véronique BOUNET

06 59 94 45 89

Domingo 19 de noviembre

La Association Culturelle Trélissacoise organiza su tradicional

VACÍO DE JARDÍN

especializado en juguetes, libros y adornos navideños

de 10h a 16h

en el centro sociocultural TRELISSAC

Para inscribirse, traiga al menos 6 alimentos no perecederos

o productos de higiene

en ayuda de una organización benéfica

(ejemplo: aceite, pasta, café,

conservas de verduras o fruta

y platos precocinados,

productos de higiene,

alimentos para bebés,

cepillos de dientes, pasta dentífrica, pañales….)

La reserva es obligatoria.

El formulario de inscripción está disponible

en la recepción del Ayuntamiento

o en

en la página web del Ayuntamiento:

>https://www.ville-trelissac.fr/wp-content/uploads/2023/10/FICHE-INSCRIPTION-vide-grenier-2023.pdf

Contacto :

ACT- Véronique BOUNET

06 59 94 45 89

Sonntag, 19. November

Die Association Culturelle Trélissacoise organisiert ihren traditionellen

VIDEO-GRENIERS

speziell für Spielzeug, Bücher und Weihnachtsdekorationen

von 10 bis 16 Uhr

im soziokulturellen Foyer von TRELISSAC

Um sich anzumelden, bringen Sie mindestens 6 nicht verderbliche Lebensmittel mit

oder Hygieneprodukte

zugunsten einer Wohltätigkeitsorganisation

(Beispiel: Öl, Nudeln, Kaffee,

gemüse- oder Obstkonserven

sowie Fertiggerichte,

hygieneprodukte,

babygläschen,

zahnbürste, Zahnpasta, Windeln….)

Eine Reservierung ist erforderlich.

Das Anmeldeformular ist verfügbar

am Empfang des Rathauses

oder

auf der Website der Stadt :

>https://www.ville-trelissac.fr/wp-content/uploads/2023/10/FICHE-INSCRIPTION-vide-grenier-2023.pdf

Kontakt:

ACT- Véronique BOUNET

06 59 94 45 89

Mise à jour le 2023-10-17 par OT de Périgueux