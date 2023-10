Concours de Tarot 827 Rue Eugène Leroy Trélissac, 11 novembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Samedi 11 Novembre

Concours de Tarot

Organisé par le Club de Tarot et Belote de Trélissac

Foyer socio-culturel

Contact > Club Tarot et Belote de Trélissac

06 85 78 62 08.

2023-11-11

827 Rue Eugène Leroy Foyer Socio Culturel

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Saturday, November 11th

Tarot competition

Organized by the Club de Tarot et Belote de Trélissac

Foyer socio-culturel

Contact > Club Tarot et Belote de Trélissac

06 85 78 62 08

Sábado 11 de noviembre

Concurso de tarot

Organizado por el Club de Tarot et Belote de Trélissac

Foyer socio-culturel

Contacto > Club Tarot et Belote de Trélissac

06 85 78 62 08

Samstag, 11. November

Tarot-Wettbewerb

Organisiert vom Tarot- und Belote-Club von Trélissac

Soziokulturelles Foyer

Kontakt > Club Tarot et Belote de Trélissac

06 85 78 62 08

