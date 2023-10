Café littéraire 827 Rue Eugène Leroy Trélissac, 8 novembre 2023, Trélissac.

Trélissac,Dordogne

Mercredi 8 Novembre de 14h15 à 16h30 au foyer socio culturel de Trélissac, organisé par Culture et Bibliothèque Pour Tous

Au programme :

Commentaires autour de « Clara lit Proust » de Stéphane Carlier.

La découverte de la lecture par une jeune coiffeuse et un hommage au grand Marcel

Les séances du café littéraire se tiennent le 2ème mercredi de chaque mois.

Elles sont gratuites et ouvertes à tout public aimant la lecture..

2023-11-08 fin : 2023-11-08 16:30:00. EUR.

827 Rue Eugène Leroy Foyer socio-culturel

Trélissac 24750 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Wednesday November 8th from 2.15pm to 4.30pm at the Trélissac social and cultural center, organized by Culture et Bibliothèque Pour Tous

Program:

Commentary on « Clara lit Proust » by Stéphane Carlier.

The discovery of reading by a young hairdresser and a tribute to the great Marcel Proust

Café littéraire sessions are held on the 2nd Wednesday of each month.

They are free and open to anyone who enjoys reading.

Miércoles 8 de noviembre de 14.15 a 16.30 h en el centro social y cultural de Trélissac, organizado por Culture et Bibliothèque Pour Tous

En el programa:

Comentario de « Clara lit Proust » de Stéphane Carlier.

El descubrimiento de la lectura por una joven peluquera y un homenaje al gran Marcel Proust

Los cafés literarios se celebran el segundo miércoles de cada mes.

Son gratuitas y están abiertas a todos los aficionados a la lectura.

Mittwoch, den 8. November von 14.15 bis 16.30 Uhr im Foyer socio culturel in Trélissac, organisiert von Culture et Bibliothèque Pour Tous

Auf dem Programm stehen:

Kommentare zu « Clara liest Proust » von Stéphane Carlier.

Die Entdeckung des Lesens durch eine junge Friseurin und eine Hommage an den großen Marcel

Die Sitzungen des Literaturcafés finden jeweils am 2. Mittwoch des Monats statt.

Sie sind kostenlos und stehen allen lesefreudigen Menschen offen.

Mise à jour le 2023-10-24 par OT de Périgueux