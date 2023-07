Bal des Pompiers 823 Allée du Recteur Payot Chamonix-Mont-Blanc, 14 juillet 2023, Chamonix-Mont-Blanc.

Chamonix-Mont-Blanc,Haute-Savoie

Rejoignez-nous ce 14 Juillet 2023 à partir de 18H pour le Bal des pompiers annuel de La Folie Douce Hotels



Au programme : Grand barbecue, photobooth en uniforme, tombola avec de nombreux lots à gagner, démonstration grande échelle, DJ Guest….

2023-07-14 18:00:00 fin : 2023-07-15 02:00:00. .

823 Allée du Recteur Payot La Folie Douce Hôtel Chamonix

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes



Join us on 14 July 2023 from 6pm for the annual Folie Douce Hotels Firefighters’ Ball.



On the programme: Big barbecue, photobooth in uniform, tombola with lots of prizes to be won, big ladder demonstration, DJ Guest…

Únase a nosotros el 14 de julio de 2023 a partir de las 18:00 para el baile anual de los bomberos de Folie Douce Hotels.



En el programa: Gran barbacoa, photobooth en uniforme, tómbola con muchos premios para ganar, gran demostración de escalera, DJ invitado…

Begleiten Sie uns am 14. Juli 2023 ab 18 Uhr auf dem jährlichen Feuerwehrball der Folie Douce Hotels.



Auf dem Programm stehen: Großer Grill, Photobooth in Uniform, Tombola mit vielen Preisen, Vorführung der großen Leiter, DJ Guest…

Mise à jour le 2023-07-13 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc