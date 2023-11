DÉDUSTATION DE VIN D’ALSACE BIO 82 rue Principale Zoufftgen, 25 novembre 2023, Zoufftgen.

Zoufftgen,Moselle

La ferme du Fol’épi vous invite à venir déguster les vins d’Alsace bio du Domaine Fritz-Schmitt et profitez en pour remplir votre cave. Profitez en pour découvrir les produits de la ferme qui seront en vente le jour-même.. Tout public

Samedi 2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 . 0 EUR.

82 rue Principale Ferme du Fol Epi

Zoufftgen 57330 Moselle Grand Est



The Fol’épi farm invites you to come and taste the organic Alsace wines of Domaine Fritz-Schmitt and fill up your cellar. You can also discover the farm’s products, which will be on sale the same day.

La granja Fol’épi le invita a venir a degustar los vinos ecológicos de Alsacia del Domaine Fritz-Schmitt y a llenar su bodega. Aproveche para descubrir los productos de la granja, que estarán a la venta ese mismo día.

Die Ferme du Fol’épi lädt Sie ein, die elsässischen Bio-Weine der Domaine Fritz-Schmitt zu probieren und nutzen Sie die Gelegenheit, Ihren Weinkeller aufzufüllen. Nutzen Sie die Gelegenheit, um die Produkte des Bauernhofs zu entdecken, die am selben Tag zum Verkauf angeboten werden.

Mise à jour le 2023-11-10 par OT CATTENOM ET ENVIRONS