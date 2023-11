Théâtre – « Batiston nos en fait d’autras » 82 rue Lafayette Grazac, 19 novembre 2023, Grazac.

Grazac,Haute-Loire

Graz’anim reçoit le groupe folklorique Yssingelais « Los esclops des cinc jalhs » pour la représentation de « Batiston nos en fait d’autras »..

2023-11-19 15:00:00 fin : 2023-11-19 . EUR.

82 rue Lafayette Salle du CASC

Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Graz’anim welcomes the Yssingelais folk group « Los esclops des cinc jalhs » for a performance of « Batiston nos en fait d’autras ».

Graz’anim recibe al grupo folclórico ysingelés « Los esclops des cinc jalhs » para interpretar « Batiston nos en fait d’autras ».

Graz’anim empfängt die Folkloregruppe aus Yssingelais « Los esclops des cinc jalhs » für die Aufführung von « Batiston nos en fait d’autras ».

