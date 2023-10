Un déca pour le roi 82 rue Lafayette Grazac, 8 octobre 2023, Grazac.

Grazac,Haute-Loire

Graz’anim accueil « La compagnie du petit mousaillon » d’Aurec sur Loire dans le cadre d’un évènement théâtral..

2023-10-08 15:00:00 fin : 2023-10-08 . EUR.

82 rue Lafayette Salle du Centre d’Activités Culturelles et Sportives

Grazac 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Graz’anim welcomes « La compagnie du petit mousaillon » from Aurec sur Loire for a theatrical event.

Graz’anim acoge a « La compagnie du petit mousaillon » de Aurec sur Loire para un acto teatral.

Graz’anim empfängt « La compagnie du petit mousaillon » aus Aurec sur Loire im Rahmen einer Theaterveranstaltung.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire