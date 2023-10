ATELIER HALLOWEEN -ATELIERS CORTESE 82 rue Icare Lattes, 28 octobre 2023, Lattes.

Lattes,Hérault

ATELIER PATISSERIE 3h (SAMEDI)

samedi 28 octobre 2023 15h à 18h Tarte citrouille pécan, doigt de sorcière et chocolat chaud à l’orange.

2023-10-28 15:00:00 fin : 2023-10-28 18:00:00. .

82 rue Icare

Lattes 34970 Hérault Occitanie



PATISSERIE WORKSHOP 3h (SATURDAY)

saturday, October 28, 2023 3 pm to 6 pm Pumpkin pecan pie, witch’s finger and orange hot chocolate

TALLER DE PATISSERIE 3h (SÁBADO)

sábado 28 de octubre de 2023 15h a 18h Tarta de calabaza y nueces, dedo de bruja y chocolate caliente a la naranja

KONDITOREI-WORKSHOP 3 Stunden (SAMSTAG)

samstag, 28. Oktober 2023 15:00 bis 18:00 Uhr Pekannuss-Kürbiskuchen, Hexenfinger und heiße Orangenschokolade

