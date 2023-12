« Au-delà des écrans » 82, rue du docteur Seguin Saint-Georges-d’Oléron Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Saint-Georges-d'Oléron

Début : 2023-12-29 10:00:00

fin : 2023-12-29 12:00:00 La Conseillère Numérique France Services de la MSAP propose à l’occasion des vacances scolaires des activités sans écrans pour explorer et appréhender le monde numérique en s’amusant..

82, rue du docteur Seguin Chéray

Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Catégories d'Évènement: Charente-Maritime, Saint-Georges-d'Oléron
Code postal 17190
Lieu 82, rue du docteur Seguin
Adresse 82, rue du docteur Seguin Chéray
Ville Saint-Georges-d'Oléron
Departement Charente-Maritime

