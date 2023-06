Land’art 82 rue des Bains Houlgate, 21 juillet 2023, Houlgate.

Houlgate,Calvados

Tous les éléments naturels qui vous entourent seront vos matériaux pour la réalisation d’une œuvre d’art en famille. Parents et enfants pourront ainsi laisser parler leur créativité.

De 7 à 12 ans (adulte accompagnateur)

Inscription obligatoire sur place ou en ligne..

2023-07-21 à 10:00:00 ; fin : 2023-07-21 16:00:00. .

82 rue des Bains Départ face au temple protestant

Houlgate 14510 Calvados Normandie



All the natural elements that surround you will be your materials for the creation of a family work of art. Parents and children will be able to let their creative juices flow.

Ages 7 to 12 (accompanying adult)

Registration required on site or online.

Todos los elementos naturales que te rodean serán tus materiales para crear una obra de arte en familia. Padres e hijos podrán dar rienda suelta a su creatividad.

De 7 a 12 años (acompañados de un adulto)

Inscripción obligatoria in situ o en línea.

Alle natürlichen Elemente, die Sie umgeben, werden Ihre Materialien für ein Familienkunstwerk sein. So können Eltern und Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen.

Von 7 bis 12 Jahren (erwachsene Begleitperson)

Anmeldung vor Ort oder online erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité