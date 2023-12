humour lyrique : america ! 82 Rue des Augustins Bayonne, 31 mai 2024, Bayonne.

Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-31 20:30:00

fin : 2024-05-31

Une Diva sûre d’elle, émotive et égocentrée. Une pianiste maternelle et habituée aux débordements de sa Diva. Attention toutefois que la goutte ne fasse pas déborder le vase !

Les artistes, défendant un corpus incroyable, se laissent happer et transformer par les émotions qu’elles convoquent, et les rires fusent, portés par cette musique si vivante et légère. Un spectacle « champagne », faisant pétiller les bulles de Gershwin, Bernstein, Joplin, Colman, Weill, Charlie Chaplin…

Entre opéra et jazz, « America ! » déploie un éventail de curiosités, avec en bonus une création toute récente alliant musique country et opéra.

Laissez-vous emporter dans un voyage à travers les États-Unis des XIXème et XXème siècles. Une bouffée de fraîcheur, une brassée de bonne humeur et une bonne dose de talent : voici la recette explosive du spectacle « America ! ».

Une Diva sûre d’elle, émotive et égocentrée. Une pianiste maternelle et habituée aux débordements de sa Diva. Attention toutefois que la goutte ne fasse pas déborder le vase !

Les artistes, défendant un corpus incroyable, se laissent happer et transformer par les émotions qu’elles convoquent, et les rires fusent, portés par cette musique si vivante et légère. Un spectacle « champagne », faisant pétiller les bulles de Gershwin, Bernstein, Joplin, Colman, Weill, Charlie Chaplin…

Entre opéra et jazz, « America ! » déploie un éventail de curiosités, avec en bonus une création toute récente alliant musique country et opéra.

Laissez-vous emporter dans un voyage à travers les États-Unis des XIXème et XXème siècles. Une bouffée de fraîcheur, une brassée de bonne humeur et une bonne dose de talent : voici la recette explosive du spectacle « America ! »

Une Diva sûre d’elle, émotive et égocentrée. Une pianiste maternelle et habituée aux débordements de sa Diva. Attention toutefois que la goutte ne fasse pas déborder le vase !

Les artistes, défendant un corpus incroyable, se laissent happer et transformer par les émotions qu’elles convoquent, et les rires fusent, portés par cette musique si vivante et légère. Un spectacle « champagne », faisant pétiller les bulles de Gershwin, Bernstein, Joplin, Colman, Weill, Charlie Chaplin…

Entre opéra et jazz, « America ! » déploie un éventail de curiosités, avec en bonus une création toute récente alliant musique country et opéra.

Laissez-vous emporter dans un voyage à travers les États-Unis des XIXème et XXème siècles. Une bouffée de fraîcheur, une brassée de bonne humeur et une bonne dose de talent : voici la recette explosive du spectacle « America ! »

.

82 Rue des Augustins La Luna Negra

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-19 par OT Bayonne