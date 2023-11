Marché de Noël et Dany Morland au profit du téléthon 82 le village Peyrins, 9 décembre 2023, Peyrins.

Peyrins,Drôme

Animations et spectacle de Dany Morland à 20h

buvette et repas.

2023-12-09 16:00:00 fin : 2023-12-09 . .

82 le village Gymnase D.Vilalta

Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Entertainment and show by Dany Morland at 8pm

refreshment bar and meal

Animación y espectáculo a cargo de Dany Morland a las 20.00 horas

bar y comida

Animationen und Show von Dany Morland um 20 Uhr

getränkestand und Essen

