Fullmoon Gong Bath 82 D avenue de thies – 7e étage Caen, 29 octobre 2023, Caen.

Caen,Calvados

Pour célébrer l’automne et se faire le plein d’énergie pour l’hiver, rien de mieux que de vous faire découvrir la relaxation par la vibration et le son grâce au GONG BATH (bain sonore de gongs).

Qu’est ce que le gong bath ?

Le gong bath est une technique de relaxation profonde venant d’Asie, que l’on pratique à l’aide de grands gongs symphoniques et planétaires. Cette relaxation proche de la méditation calme votre esprit, détend votre corps musculairement et le rebooste en énergie, en stimulant votre immunité de manière naturelle grâce aux sons et aux vibrations des instruments.

SPECIAL FULLMOON

Nous sommes composés à plus 70% d’eau, et nous savons que la lune influe sur cet élément. Nous aimons donc jouer lors des pleines lunes, et d’utiliser l’eau comme vecteur pour permettre à la vibration de pénétrer davantage dans le corps et de travailler plus en profondeur.

Au plaisir de jouer pour vous !

l’équipe UNI-SENS.

82 D avenue de thies – 7e étage Uni-Sens

Caen 14000 Calvados Normandie



To celebrate autumn and recharge your batteries for winter, what better way than to discover relaxation through vibration and sound with the GONG BATH (gong bath).

What is gong bath?

Gong bath is a deep relaxation technique originating in Asia, practiced using large symphonic and planetary gongs. This meditation-like relaxation calms the mind, relaxes the muscles and boosts the body’s energy, naturally stimulating immunity through the sounds and vibrations of the instruments.

SPECIAL FULLMOON

We’re over 70% water, and we know that the moon influences this element. So we like to play on full moons, and use water as a vector to allow the vibration to penetrate more deeply into the body.

We look forward to playing for you!

the UNI-SENS team

Para celebrar el otoño y recargar las pilas para el invierno, qué mejor que descubrir la relajación a través de la vibración y el sonido con el GONG BATH (baño de gong).

¿Qué es el baño de gong?

El baño de gong es una técnica asiática de relajación profunda que se practica con grandes gongs sinfónicos y planetarios. Esta relajación similar a la meditación calma la mente, relaja los músculos y potencia la energía del cuerpo, estimulando de forma natural la inmunidad a través de los sonidos y las vibraciones de los instrumentos.

ESPECIAL LUNA LLENA

Somos más del 70% agua, y sabemos que la luna influye en este elemento. Por eso nos gusta tocar durante las lunas llenas, y utilizar el agua como vector para que la vibración penetre más profundamente en el cuerpo.

Estamos deseando tocar para ti

el equipo UNI-SENS

Um den Herbst zu feiern und Energie für den Winter zu tanken, gibt es nichts Besseres, als Ihnen mithilfe des GONG BATH (Gong-Klangbad) die Entspannung durch Vibration und Klang näherzubringen.

Was ist Gong Bath?

Gong Bath ist eine aus Asien stammende Tiefenentspannungstechnik, die mithilfe großer symphonischer und planetarischer Gongs praktiziert wird. Diese meditationsähnliche Entspannung beruhigt Ihren Geist, entspannt Ihren Körper muskulär und versorgt ihn mit neuer Energie, wobei Ihre Immunität durch die Klänge und Vibrationen der Instrumente auf natürliche Weise angeregt wird.

SPECIAL FULLMOON

Wir bestehen zu über 70% aus Wasser und wissen, dass der Mond dieses Element beeinflusst. Daher spielen wir gerne bei Vollmond und nutzen das Wasser als Medium, damit die Schwingungen tiefer in den Körper eindringen und tiefer wirken können.

Wir freuen uns darauf, für Sie zu spielen!

das UNI-SENS-Team

