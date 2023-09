FULLMOON GONG BATH 82 D avenue de thies – 7e étage Caen, 29 septembre 2023, Caen.

Caen,Calvados

LE GONG BATH

Le bain sonore de gongs est une technique de relaxation profonde venant d’Asie. Proche de la méditation, le gong bath calme votre esprit et rebooste votre corps en énergie.

SPÉCIAL SUPER FULLMOON

Nous sommes composés à plus 70% d’eau, et nous savons que la lune influe sur cet élément.

Nous aimons donc jouer lors des pleines lunes, et d’utiliser l’eau comme vecteur pour permettre à la vibration de pénétrer davantage dans le corps et de travailler plus en profondeur.

Une SUPER PLEINE LUNE (ou lune du périgée) se produit 3 à 4 fois par an. C’est quand l’orbite de la lune est la plus proche de celle de la terre.

82 D avenue de thies – 7e étage UNI-SENS

Caen 14000 Calvados Normandie



GONG BATH

The gong bath is a deep relaxation technique from Asia. Akin to meditation, the gong bath calms your mind and boosts your body?s energy levels.

SUPER FULLMOON SPECIAL

We’re over 70% water, and we know that the moon influences this element.

So we like to play on full moons, and use water as a vector to allow the vibration to penetrate further into the body and work more deeply.

A SUPER FULL MOON (or perigee moon) occurs 3 or 4 times a year. This is when the moon’s orbit is closest to that of the earth.

BAÑO GONG

El baño de gong es una técnica asiática de relajación profunda. Parecido a la meditación, el baño de gong calma la mente y aumenta los niveles de energía del cuerpo.

ESPECIAL SUPERLUNA LLENA

Somos más del 70% agua, y sabemos que la luna influye en este elemento.

Por eso nos gusta tocar durante las lunas llenas, y utilizar el agua como vector para que la vibración penetre más profundamente en el cuerpo.

Una SUPER LUNA LLENA (o luna de perigeo) ocurre 3 o 4 veces al año. Es cuando la órbita de la luna está más cerca de la de la tierra.

GONG BATH

Das Klangbad mit Gongs ist eine Tiefenentspannungstechnik aus Asien. Das Gong-Bad ähnelt der Meditation, beruhigt Ihren Geist und versorgt Ihren Körper mit neuer Energie.

SUPER-FULLMOON-SPEZIAL

Wir bestehen zu über 70% aus Wasser und wir wissen, dass der Mond dieses Element beeinflusst.

Daher spielen wir gerne bei Vollmond und nutzen das Wasser als Medium, damit die Schwingung tiefer in den Körper eindringen und tiefer arbeiten kann.

Ein SUPER-VOLLMOND (oder Perigäumsmond) tritt drei- bis viermal im Jahr auf. Das ist dann, wenn die Umlaufbahn des Mondes der der Erde am nächsten ist.

