Après-Midi ZEN 82 boulevard Dunois Caen, 26 août 2023, Caen.

Caen,Calvados

Vous rêvez de prendre soin de vous mais vous ne savez pas quelle pratique vous correspond ? Celle qui vous fera du bien ?

Chacun ses besoins et ses attentes !

C’est pour répondre à cette problématique que nous avons choisi de vous proposer des après-midi découvertes.

En quoi cela consiste ?

De 13h45 à 18h30, vous participerez à 2 ateliers collectifs de 1h chacun puis à 3 séances individuelles de 30 min choisies parmi 6 propositions !.

2023-08-26 13:45:00 fin : 2023-08-26 18:30:00. .

82 boulevard Dunois Mai’be

Caen 14000 Calvados Normandie



Do you dream of taking care of yourself but don’t know which practice is right for you? The one that’s right for you?

Everyone has different needs and expectations!

That’s why we’ve decided to offer you a series of discovery afternoons.

What’s involved?

From 1.45pm to 6.30pm, you’ll take part in 2 group workshops of 1 hour each, followed by 3 individual sessions of 30 minutes each, chosen from 6 proposals!

¿Sueña con cuidarse pero no sabe cuál es la práctica más adecuada para usted? ¿La que te hará bien?

Cada persona tiene necesidades y expectativas diferentes

Por eso hemos decidido ofrecerte una serie de tardes de descubrimiento.

¿En qué consiste?

De 13h45 a 18h30, participará en 2 talleres colectivos de 1 hora cada uno, seguidos de 3 sesiones individuales de 30 minutos cada una, a elegir entre 6 opciones diferentes

Sie träumen davon, sich um sich selbst zu kümmern, aber Sie wissen nicht, welche Praxis Ihnen entspricht? Welche Ihnen gut tut?

Jeder hat seine eigenen Bedürfnisse und Erwartungen!

Um dieser Problematik gerecht zu werden, haben wir uns entschieden, Ihnen Entdeckungsnachmittage anzubieten.

Wie sieht das aus?

Von 13:45 bis 18:30 Uhr nehmen Sie an zwei Gruppenworkshops von jeweils einer Stunde teil und anschließend an drei Einzelsitzungen von 30 Minuten, die Sie aus sechs verschiedenen Angeboten auswählen können!

Mise à jour le 2023-06-29 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité