Visite guidée : Les arbres du parc des Trinitaires – Journées Européennes du Patrimoine 82 avenue Maurice Faure Valence, 16 septembre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Déambulation au sein de ce patrimoine « naturel et vivant » : venez découvrir ce lieu unique qui abrite une belle diversité d’arbres en plein centre-ville de Valence..

2023-09-16 14:30:00 fin : 2023-09-16 . .

82 avenue Maurice Faure RDV parking de la crèche des Balives

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Take a stroll through this « natural and living » heritage: come and discover this unique site, home to a wide variety of trees right in the heart of Valence.

Pasee por este patrimonio « natural y vivo »: venga a descubrir este espacio único, hogar de una gran variedad de árboles en pleno centro de Valence.

Spaziergang durch dieses « natürliche und lebendige » Erbe: Entdecken Sie diesen einzigartigen Ort, der eine schöne Vielfalt an Bäumen mitten im Stadtzentrum von Valence beherbergt.

Mise à jour le 2023-08-26 par Valence Romans Tourisme