82 Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué Allonnes

2022-05-19 20:30:00 – 2022-05-20 21:40:00 Théâtre de Chaoué 11 Rue du Moulin de Chaoué

Allonnes Sarthe Allonnes

THÉÂTRE

Un témoignage fictionnel motivé par l’urgence de dire et d’écrire les pères et les fils que nous sommes.

1982. Moment charnière de la relation du narrateur avec son père. C’est aussi l’année de la demi-finale de coupe du monde France-Allemagne, match mythique et véritable tragédie théâtrale. Le football est le lien qui unit notre personnage à son père puis à son fils. Le déroulé du match de 1982 et ses nombreux rebondissements deviennent alors les prétextes aux révélations de la sage familiale qui nous est racontée dans un univers rock, brut et viscéral.

de Rémi Chechetto et Richard Fouillet

Compagnie Le Vent en Poulpe (49)

mise en scène Thierry Delhomme

regard extérieur Etienne Fague

interprétation Richard Fouillet, Denis Marcais

création lumière Antonin Subileau

création sonore Denis Marcais

costumes Martine Ritz

régi lumières Antonin Subileau

régi son Charlotte Nivert

vidéo Antonin Subileau

décors Youn Bosse

Co-productions : Théâtre du Champ de Bataille, Angers – Théâtre de Chaoué, Allonnes – Bain Public, Saint-Nazaire – Théâtre Epidaure, Bouloire

Soutiens : (recherche en cours) DRAC, Département 49, mécénat SCO Football, crowdfunding

TOUT PUBLIC / 1H10

Un témoignage fictionnel motivé par l’urgence de dire et d’écrire les pères et les fils que nous sommes. 1982. Moment charnière de la relation du narrateur avec son père. C’est aussi l’année de la demi-finale de coupe du monde France-Allemagne, match mythique et véritable tragédie théâtrale…

contact@theatredechaoue.fr +33 2 43 80 40 08 https://www.theatredechaoue.fr/la-programmation/mai/

