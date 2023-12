Cet évènement est passé Le Noël des Ani’mots 818 Lieu-dit Le Racheray Rannée Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le Noël des Ani'mots 818 Lieu-dit Le Racheray Rannée, 24 décembre 2023

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-24 14:00:00

fin : 2023-12-24 . Venez nombreux offrir un doux Noël aux animaux à La Ferme des Ani’mots !

Vous pourrez leur donner des friandises, les caresser, les brosser, et leur offrir une petite promenade à pied (à 15h30).

Un petit moment de douceur avant les festivités de Noël (pour occuper les petits lutins excités).

La ferme sera décorée pour l’occasion !

La réservation n’est pas obligatoire, l’entrée est libre, et les dons iront comme toujours directement à nos animaux .

818 Lieu-dit Le Racheray

Rannée 35130 Ille-et-Vilaine Bretagne

Mise à jour le 2023-12-20

