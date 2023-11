Réveillon de la Saint-Sylvestre 816 Rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence, 31 décembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Le Comité des Fêtes de Portes-lès-Valence vous convie à son Réveillon du 31 décembre à l’Espace Cristal !.

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

816 Rue Charles de Gaulle Espace Cristal

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Comité des Fêtes de Portes-lès-Valence invites you to its December 31st New Year’s Eve party at Espace Cristal!

El Comité de Fiestas de Portes-lès-Valence le invita a su fiesta de Nochevieja el 31 de diciembre en el Espace Cristal

Das Festkomitee von Portes-lès-Valence lädt Sie zu seinem Neujahrsempfang am 31. Dezember im Espace Cristal ein!

Mise à jour le 2023-11-15 par Valence Romans Tourisme