Marché de Noël de l’UCAP 816 Rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence, 2 décembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Retrouvez de nombreux exposants locaux et régionaux lors de ce marché organisée par l’Union des Commerçants et Artisans Portois !

Animations enfants : fête foraine, peluches géantes, balades à poneys, costumes éclairés, photo avec le Père Noël (2 €)..

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . .

816 Rue Charles de Gaulle Espace Cristal

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



This market, organized by the Union des Commerçants et Artisans Portois, features many local and regional exhibitors!

Children’s entertainment: funfair, giant cuddly toys, pony rides, illuminated costumes, photo with Santa Claus (2 ?).

Encontrarás numerosos expositores locales y regionales en este mercado organizado por la Union des Commerçants et Artisans Portois

Animación infantil: parque de atracciones, peluches gigantes, paseos en poni, disfraces iluminados, foto con Papá Noel (2 €).

Auf diesem Markt, der von der Union des Commerçants et Artisans Portois organisiert wird, finden Sie zahlreiche lokale und regionale Aussteller!

Kinderanimation: Jahrmarkt, riesige Plüschtiere, Ponyreiten, beleuchtete Kostüme, Foto mit dem Weihnachtsmann (2?).

Mise à jour le 2023-11-15 par Valence Romans Tourisme