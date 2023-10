Salon des loisirs créatifs 816 Rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence Catégories d’Évènement: Drôme

Portes-lès-Valence Salon des loisirs créatifs 816 Rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence, 12 novembre 2023, Portes-lès-Valence. Portes-lès-Valence,Drôme Nombreux exposants : enveloppes brodées, sacs jean, décoration tout support, couture, tricot, crochet, nounours en laine, bijoux, miniatures bois, carteries, peintres, dessins….

2023-11-12 09:00:00 fin : 2023-11-12 19:00:00. .

Numerous exhibitors: embroidered envelopes, jean bags, decoration in all media, sewing, knitting, crochet, woollen teddy bears, jewelry, wooden miniatures, carteries, painters, drawings… Numerosos expositores: sobres bordados, bolsas vaqueras, decoraciones en todos los soportes, costura, punto, ganchillo, ositos de lana, bisutería, miniaturas de madera, carteras, pintores, dibujos… Zahlreiche Aussteller: bestickte Umschläge, Jeans-Taschen, Dekoration auf jedem Untergrund, Nähen, Stricken, Häkeln, Teddybären aus Wolle, Schmuck, Holzminiaturen, Karatterien, Maler, Zeichnungen…

