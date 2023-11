Salon des vins de France & produits régionaux – 18ème édition 816 Rue Charles de Gaulle Portes-lès-Valence, 4 novembre 2023, Portes-lès-Valence.

Portes-lès-Valence,Drôme

Le Salon des Vins de France et Produits Régionaux se déroulera les 4 et 5 novembre prochains à l’Espace Cristal.

Nous vous attendons nombreux !.

2023-11-04 fin : 2023-11-05 . EUR.

816 Rue Charles de Gaulle Espace Cristal

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Salon des Vins de France et Produits Régionaux will take place on November 4 and 5 at the Espace Cristal.

We look forward to seeing you there!

El Salon des Vins de France et Produits Régionaux se celebrará los días 4 y 5 de noviembre en el Espace Cristal.

¡Le esperamos!

Der Salon des Vins de France et Produits Régionaux (Messe für französische Weine und regionale Produkte) findet am 4. und 5. November im Espace Cristal statt.

Wir erwarten Sie zahlreich!

