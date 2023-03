TISCA – MOSAIQUE ATELIER – ABBAYE ECOLE – PASSERELLE DES ARTS – 81340 Sorèze 81540 Sorèze Catégories d’Évènement: Sorèze

Mes sculptures sont de la famille des algues, de ces laminaires qui forment la chevelure patiente des hauts-fonds. Rompues à la violence des courants, aux tempêtes et à l’air du temps, elles possèdent un ancrage qui les maintient hors de l’agitation des tendances.

Comme les laminaires de l'océan, mes sculptures de fil et de verre conservent leur impassible et sereine verticalité, rivées qu'elles sont à leur socle, insouciantes de ce qui se trame en surface… Leur liberté de mouvement reste entière, pourvu qu'elles acceptent l'attachement. Chez elle, point de racine : pour seule fixation, une astucieuse alliance avec son socle. La liaison amoureuse du métal et du verre chante la résistance, la dureté, l'immobilité, la fragilité… Paradoxe du fixe pourtant mouvant. Torsades de fil maigre, étirements métalliques : des chevelures de fer promènent l'œil à travers des nuances millimétrées. Le fil trouve son chemin autour de la matière colorée. Le fil est enfant aimant qui enserre la mosaïque de ses arrondis interminables. Enchevêtrement de caresses râpeuses, affectueuses. C'est que le fil complice de l'air traite le verre comme une source gelée, lui offre une structure, quadrille sa lumière, la piège ou l'attendrit. C'est selon. Maryse Sudre est céramiste sculpteur et sera également présente à mes côtés.

