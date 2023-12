Vacarme Exquis : Ultraviolence 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 4 décembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Après des années comme DJ résident dans des discothèques et des bars Valentinois, Romain décide de se faire plus discret, de jouer en son nom et d’imposer son propre style..

After years as a resident DJ in the discotheques and bars of Valentin, Romain decided to make himself more discreet, to play under his own name and impose his own style.

Tras años como DJ residente en las discotecas y bares de la región de Valentin, Romain decidió pasar desapercibido, tocar con su propio nombre e imponer su estilo.

Nach Jahren als Resident DJ in Diskotheken und Bars in Valentino entschied sich Romain, diskreter zu werden, unter seinem eigenen Namen zu spielen und seinen eigenen Stil durchzusetzen.

