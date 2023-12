Vacarme exquis : Concert live de Bound By Endogamy & Lovataraxx 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 3 décembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Le samedi 17 décembre, le VEX est super content de pouvoir vous proposer une soirée cold wave synth punk avec deux groupes : Bound By Endogamy et Lovataraxx !.

2023-12-16 21:00:00

811 Allée André Revol Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



On Saturday December 17, VEX is delighted to be able to offer you a cold wave synth punk evening with two bands: Bound By Endogamy and Lovataraxx!

El sábado 17 de diciembre, VEX se complace en ofrecerte una velada de synth punk cold wave con dos bandas: ¡Bound By Endogamy y Lovataraxx!

Am Samstag, den 17. Dezember ist das VEX superglücklich, euch einen Cold Wave Synth Punk Abend mit zwei Bands anbieten zu können: Bound By Endogamy und Lovataraxx!

