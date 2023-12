Vacarme Exquis : Serotonine – Techno Darkprog 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 4 décembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Ponceuse de dancefloor autant devant les enceintes que derrière les platines, Serotonine a commencé dans le hip hop avant de s’intéresser à la musique éléctronique il y a plus de 10 ans..

2023-12-15 21:30:00 fin : 2023-12-15 . .

811 Allée André Revol Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Serotonine is as much a dancefloor sander in front of the speakers as behind the turntables, having started out in hip-hop before turning her attention to electronic music over 10 years ago.

Serotonine empezó en el hip hop antes de dedicarse a la música electrónica hace más de 10 años.

Serotonine hat mit Hip-Hop angefangen, bevor sie sich vor über 10 Jahren für elektronische Musik interessierte.

Mise à jour le 2023-12-01 par Valence Romans Tourisme