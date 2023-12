Vacarme exquis : Blindtest 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 4 décembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Le Blindtest is back !

Viens tester tes connaissances musicales en t’affrontant au public du VEX, des apéros sont à gagner !

Et on garde la finale des champions avec un gros lot à la clé !.

2023-12-13 20:00:00 fin : 2023-12-13 . .

811 Allée André Revol Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Blindtest is back!

Come and test your musical knowledge against the VEX audience, and win some aperitifs!

And we’re keeping the champions’ final, with a big prize up for grabs!

¡Vuelve el Blindtest!

Ven a poner a prueba tus conocimientos musicales contra el público de VEX, ¡y gana unas copas!

¡Y mantenemos la final de campeones con un gran premio en juego!

Der Blindtest ist wieder da!

Teste dein musikalisches Wissen, indem du gegen das VEX-Publikum antrittst. Es gibt Aperitifs zu gewinnen!

Und wir behalten das Finale der Champions mit einem großen Preis!

Mise à jour le 2023-11-30 par Valence Romans Tourisme