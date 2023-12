Vacarme Exquis : Hommage à la Salsa 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 4 décembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Bonjour amis danseurs ! Voici un événement inédit rien que pour vous : HOMMAGE À LA SALSA !

Rendez-vous à tous les aficionados, débutants, confirmés, passionnés, fous de Salsa et Timba de la région !.

2023-12-09 19:00:00 fin : 2023-12-09 . EUR.

811 Allée André Revol Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Hello dancing friends! Here’s a brand-new event just for you: A TRIBUTE TO SALSA!

See you all aficionados, beginners, experienced dancers, enthusiasts and Salsa and Timba fans in the region!

¡Hola amigos bailarines! Aquí tenéis un nuevo evento sólo para vosotros: ¡UN HOMENAJE A LA SALSA!

¡Una cita con todos los aficionados, principiantes, bailarines experimentados, entusiastas y fans de la salsa y la timba de la región!

Hallo Tanzfreunde! Hier ist ein ganz neues Event nur für euch: HOMMAGE À LA SALSA!

Treffpunkt für alle Aficionados, Anfänger, Fortgeschrittene, Begeisterte, Salsa- und Timba-Verrückte aus der Region!

Mise à jour le 2023-11-30 par Valence Romans Tourisme