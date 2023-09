Spectacle d’impro avec Les Excités : « Bluff » 811 allée André Revol Bourg-lès-Valence, 29 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Bluff est un spectacle d’improvisation théâtrale où deux comédiens vont se devoir bluffer afin de gagner des points, pour remporter la partie..

2023-11-29 20:00:00

811 allée André Revol Bar le Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Bluff is a theatrical improvisation show where two comedians will have to bluff in order to win points, to win the game.

Bluff es un espectáculo de improvisación teatral en el que dos actores tienen que echarse un farol para ganar la partida.

Bluff ist eine Improvisationstheatershow, in der zwei Schauspieler bluffen müssen, um Punkte zu sammeln und das Spiel zu gewinnen.

