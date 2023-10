Vacarme Exquis : Concert live de Cumbia Conspiracy 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 24 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Depuis maintenant plus de 10 ans, Cyril et Yann jouent ensemble dans différents projets rock noise (No Shangsa, Micheline and the michels…).

Le duo flirte entre les sonorités punk, stoner et hard-rock dans une musique progressive et complexe..

2023-11-24 21:00:00 fin : 2023-11-24 . .

811 Allée André Revol Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



For over 10 years now, Cyril and Yann have been playing together in various noise rock projects (No Shangsa, Micheline and the michels…).

The duo flirt with punk, stoner and hard-rock sounds in their complex, progressive music.

Desde hace más de 10 años, Cyril y Yann tocan juntos en varios proyectos de noise rock (No Shangsa, Micheline and the michels…).

El dúo coquetea con sonidos punk, stoner y hard rock en su música compleja y progresiva.

Seit nunmehr über 10 Jahren spielen Cyril und Yann zusammen in verschiedenen Noise-Rock-Projekten (No Shangsa, Micheline and the michels…).

Das Duo flirtet zwischen Punk-, Stoner- und Hardrock-Klängen in einer progressiven und komplexen Musik.

