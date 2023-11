Rock This Town #7 Jour 5 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 14 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Une première collaboration avec le Vacarme Exquis sur le Rock This Town, venez danser sur les bords du Rhône !.

2023-11-14 20:30:00 fin : 2023-11-14 . .

811 Allée André Revol Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A first collaboration with Vacarme Exquis on Rock This Town, come and dance on the banks of the Rhône!

Primera colaboración con Vacarme Exquis en Rock This Town, ¡venga a bailar toda la noche a orillas del Ródano!

Eine erste Zusammenarbeit mit Le Vacarme Exquis beim Rock This Town. Tanzen Sie an den Ufern der Rhône!

