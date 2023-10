Vacarme Exquis : Blindtest 811 Allée André Revol Bourg-lès-Valence, 8 novembre 2023, Bourg-lès-Valence.

Bourg-lès-Valence,Drôme

Le Blindtest is back !

Venez tester vos connaissances musicales en vous affrontant au public du VEX, des apéros sont à gagner !

Et toujours la finale des champions avec un gros lot à gagner !.

2023-11-08 20:00:00 fin : 2023-11-08 . .

811 Allée André Revol Vacarme Exquis

Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The Blindtest is back!

Come and test your musical knowledge against the VEX audience, and win a free aperitif!

And there’s always the champions’ final, with a big prize to be won!

¡Vuelve el Blindtest!

Ven a poner a prueba tus conocimientos musicales contra el público de VEX, ¡y gana unas copas!

Y no faltará la final de campeones, ¡con un gran premio!

Der Blindtest ist wieder da!

Testen Sie Ihr musikalisches Wissen, indem Sie gegen das VEX-Publikum antreten. Es gibt Aperitifs zu gewinnen!

Und immer noch das Finale der Champions mit einem großen Preis zu gewinnen!

Mise à jour le 2023-10-28 par Valence Romans Tourisme